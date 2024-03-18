Москва, 18 марта, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным и поздравил его с победой на выборах президента России, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Известия/Алексей Майшев Касым-Жомарт Токаев

«Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Глава Казахстана отметил в беседе с Путиным всенародную поддержку стратегического курса российского лидера. Токаев и Путин обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также провёл телефонный разговор с Путиным и поздравил его с победой. Глава Таджикистана пожелал Путину новых больших успехов в государственной деятельности на благо устойчивого развития и процветания России. Также стороны обсудили отношения двух стран с акцентом на торгово-экономическую составляющую.

Как сообщало ИА Регнум, 15–17 марта в России состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Владимир Путин набрал 87,3% голосов, Николай Харитонов — 4,3%, Владислав Даванков — 3,83%, Леонид Слуцкий — 3,21%. Всего на выборах проголосовали 87 113 127 россиян, из них около 2 млн 600 тысяч досрочно. За Путина проголосовали 75 млн 932 тысячи 111 человек.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 18 марта заявила, что Путин побеждает с рекордным для всех президентских выборов результатом в 87,29% голосов избирателей. Она заявила о рекордной явке избирателей, в 2024 году она составила 77,44%. В ходе выборов президента не выявили жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией, отметила Памфилова.

Наблюдатели от стран СНГ не выявили нарушений в процессе президентских выборов в России. Как стало известно 18 марта из сообщения миссии, выборы прошли в соответствии с конституцией, открыто и конкурентно.