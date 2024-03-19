Москва, 19 марта, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 марта провёл телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания

«Аслан Бжания тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, подчеркнув, что итоги голосования убедительно продемонстрировали широкую поддержку проводимого российским руководством курса на ускоренное социально-экономическое развитие, обеспечение безопасности и упрочение позиций страны на международной арене», — сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы лидеры выразили взаимную готовность к укреплению союзнических отношений в интересах своих народов.

Голосование на президентских выборах в России проходило с 15 по 17 марта. Баллотировались четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и самовыдвиженец Владимир Путин. По итогам обработки 100% протоколов он одержал победу с результатом 87,28%. Харитонова поддержали 4,31% избирателей, Даванкова — 3,85%, Слуцкого — 3,20%. Явка на выборах президента составила рекордные в новейшей истории страны 77,44%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал закономерной победу Путина на выборах президента страны, так как люди видят результаты его работы и верят ему. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что россияне сделали выбор в пользу сильной успешной страны, где есть мудрый и авторитетный лидер, и добавил, что голос москвичей прозвучал весомо.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что Россия под руководством Путина достигнет ещё больших успехов, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результат ошеломляющим и добавил, что выборы в России прошли как нигде организованно. Поздравил Путина и глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности к совместной работе по дальнейшему укреплению проверенного временем стратегического партнёрства двух стран, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России. Также Путина поздравили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Ирана и Туркмении Ибрагим Раиси и Сердар Бердымухамедов.

Центральная избирательная комиссия официально подведёт итоги выборов президента 21 марта.