Москва, 19 марта, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Москва соответствующим образом отреагирует на решение Кишинёва объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Молдавии. Об этом 19 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

РИА Новости / Сергей Бобылев

«Ответим», — сказала она в беседе с «Известиями».

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта российского посла в Кишинёве Олега Васнецова вызвали в Министерство иностранных дел Молдавии. Причиной стало проведение выборов президента России в Приднестровье. МИД республики при этом не анонсировал вызов российского дипломата.

Власти республики разрешили открыть один избирательный участок для голосования на выборах президента России, однако в Приднестровье открыли шесть.

В тот же день власти Молдавии объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Кишинёве.

Васнецов назвал такие действия Молдавии недружественным шагом и пообещал ответные действия. Посол добавил, что высылка дипломатов негативно сказывается на состоянии двусторонних отношений и ослабляет потенциал и функционал дипмиссии.

Выборы президента России впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. На зарубежных избирательных участках Путину также удалось одержать убедительную победу. По данным ЦИК, за пределами России его поддержали более 70% избирателей.

Наблюдатели от СНГ не выявили нарушений в процессе голосования. Как заявили в миссии, выборы прошли в соответствии с конституцией, избирательным законодательством, открыто и конкурентно.

О том, что выборы президента России были прозрачными, демократичными и прошли в соответствии требованиям избирательного законодательства страны, заявил генеральный секретарь, глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

Итоги выборов президента Центральная избирательная комиссия России официально подведёт 21 марта.