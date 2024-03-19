Кишинёв, 19 марта, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Российского посла в Кишинёве Олега Васнецова вызвали в Министерство иностранных дел Молдавии, сообщил 19 марта корреспондент «РИА Новости».

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Посол России в Кишиневе Олег Васнецов

По данным агентства, причиной стало проведение выборов президента России в Приднестровье. МИД Молдавии при этом не анонсировал вызов российского дипломата.

Власти республики разрешили открыть один избирательный участок для голосования на выборах президента России, однако в Приднестровье открылись шесть.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале спикер молдавского парламента и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что Кишинёв может решиться на ответные меры, если Москва откроет избирательные участки на выборах президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Он призывал воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович заявил в январе, что за рубежом препятствуют подготовке к выборам президента России.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. При рекордной явке в 77,44% за действующего главу государства проголосовали порядка 76 млн россиян.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.

На зарубежных избирательных участках Путин также одержал убедительную победу. По данным ЦИК, за пределами России за него проголосовали более 70% избирателей.