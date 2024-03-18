Москва, 18 марта, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Наблюдатели от Содружества независимых государств не выявили нарушений в процессе выборов президента России. Как стало известно 18 марта из сообщения миссии, выборы прошли в соответствии с конституцией, избирательным законодательством, открыто и конкурентно.

Александр Река/ТАСС

Глава миссии наблюдателей СНГ и замгенсека содружества Ильхом Нематов заявил о полном отсутствии нарушений, которые могли бы каким-то образом повлиять на ход или итоги голосования и результаты выборов в целом.

«Миссия СНГ приходит к выводам, что выборы президента РФ проведены в полном соответствии с Конституцией РФ и действующим в стране избирательным законодательством», — сообщил Нематов на брифинге ЦИК.

Глава миссии также отметил прозрачность всех проходивших процессов, что, по его словам, стало возможным из-за видеокамер на участках для голосования, работавшим в режиме реального времени.

«Введённые на выборах новшества были позитивно встречены наблюдателями», — добавил он.

Нематов поздравил Центризбирком с успешным проведением президентских выборов.

Как сообщало ИА Регнум ранее в тот же день, глава ЦИК Элла Памфилова также подчеркнула отсутствие жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией, в ходе выборов президента России. Как она отметила, только дважды по решению суда с избирательных участков удалили наблюдателей, притом что их общее число составило 400 тыс. человек. Глава ЦИК ранее сообщила, что явка на выборах президента составила 77,4% и стала рекордной в новейшей истории страны.

Позднее она также сообщила, что самовыдвиженец Владимир Путин побеждает с рекордным для всех президентских выборов результатом в 87,29% голосов избирателей. В выборах президента России помимо Путина участвовали ещё трое зарегистрированных ЦИК кандидатов — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»), которые по итогам обработки 99,72% протоколов набрали 3,21%, 4,3% и 3,83% соответственно.

С победой на выборах Путина поздравили главы иностранных государств. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что Россия под руководством Путина достигнет ещё больших успехов, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результат ошеломляющим и добавил, что выборы в России прошли как нигде организованно, глава Азербайджана Ильхам Алиев также выразил уверенность в укреплении союзничества и стратегического партнёрства двух стран, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил в телефонном разговоре с Путиным всенародную поддержку стратегического курса российского лидера.