Москва, 18 марта, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Выборы президента России, которые состоялись в прошедшие выходные, были прозрачными и демократичными. Об этом 18 марта на брифинге заявил генеральный секретарь, глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Миссия признаёт прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными», ― подчеркнул он, комментируя итоги международного наблюдения за выборами.

Чжан Мин отметил, что голосование проходило в спокойной, доброжелательной атмосфере с соблюдением порядка и без внешнего вмешательства. Также, по его словам, не было жалоб и замечаний, также не зафиксировали случаев нарушения безопасности.

«Миссия констатирует, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Российской Федерации», ― сказал генсек.

Он подчеркнул, что МИД и Центральная избирательная комиссия оказали миссии необходимое содействие и создали условия для её работы в ходе президентских выборов.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, явка на выборах президента в 2024 году составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что за рубежом в голосовании приняли участие более 372 тыс. человек, что, по её словам, беспрецедентно.

В Вооружённых силах России явка на выборах составила 99,8%, в голосовании приняли участие проходящие службу по контракту и призыву, гражданские работники армии и участники специальной военной операции.

Наблюдатели от Содружества независимых государств не выявили нарушений в процессе выборов президента России. Как заявили в миссии, выборы прошли в соответствии с конституцией, избирательным законодательством, открыто и конкурентно.

Глава миссии наблюдателей СНГ и замгенсека содружества Ильхом Нематов отметил прозрачность всех проходивших процессов, что, по его словам, стало возможным из-за видеокамер на участках для голосования, работавших в режиме реального времени.

После обработки 99,83% протоколов УИК Владимир Путин набрал 87,3% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,83%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,21%. Итоги выборов президента страны Центральная избирательная комиссия России официально подведёт 21 марта.