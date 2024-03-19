Берлин, 19 марта, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Правительству Германии следует вернуться к уравновешенной позиции и признать переизбрание Владимира Путина на пост президента России. Такое мнение 19 марта высказал член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в стране Евгений Шмидт.

Christoph Soeder/Global Look Press

«Германии надо безотлагательно вернуться к своей традиционной роли: мы хотим быть страной баланса, а не односторонних позиций», ― отметил в беседе с «РИА Новости» политик, говоря об отношениях Берлина с Москвой в ближайшие шесть лет.

Шмидт назвал очевидным то, что Берлину придётся и дальше признавать Путина главой государства на дипломатическом и политическом уровнях. Депутат добавил, что АдГ выступает против идеи дальнейшего санкционного давления на Россию. Также парламентарий подчеркнул, что санкции разделяют страны, наносят ущерб экономике и отравляют политическую атмосферу.

Как сообщало ИА Регнум, по результатам прошедших в России 15–17 марта выборов президента, после обработки 100% бюллетеней, убедительную победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов.

При этом в Германии заявили, что страна не будет указывать должность российского лидера в официальных документах и ограничится только фамилией. Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер 18 марта заявил, что «не помнит», чтобы немецкое министерство иностранных дел в последнее время перед фамилией делало какие-либо обозначения.

В свою очередь заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман 18 марта заявила, что немецкое правительство не будет поздравлять Путина с победой на президентских выборах, однако там сообщили о готовности к общению с ним.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «позорной слабостью» решение немецких властей не называть в официальных документах Путина президентом. Он подчеркнул, что повлиять на выборы они не могут, результаты не признают, но решили «отметиться» подобным заявлением.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нежелание МИД Германии указывать должность президента в официальных документах указало на наличии острой фобии у немецких коллег.

Дипломат также отметила, что в МИД Германии не могут смириться с решением россиян в ходе голосования, утверждая, что выборы президента РФ были «не свободными и не справедливыми». 18 марта она сравнила реакцию западных политиков на результаты выборов с заметавшимися тараканами, застигнутыми врасплох включенным светом.