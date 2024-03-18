Москва, 18 марта, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нежелание МИД Германии указывать должность президента Владимира Путина в официальных документах указало на наличии острой фобии у немецких дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовёт огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имён, лишь бы не называть его прямо. Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 — провалы в памяти и острые фобии», — напомнила Захарова в Telegram-канале о сказке Редьярда Киплинга «Маугли».

Ранее, 18 марта, официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что страна не будет указывать должность Путина в официальных документах и ограничится только фамилией. Фишер заявил, что «не помнит», чтобы немецкое министерство иностранных дел в последнее время перед фамилией делало какие-либо обозначения.

Заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман 18 марта заявила, что немецкое правительство не будет поздравлять главу российского государства с победой на президентских выборах, однако там сообщили о готовности к общению с Владимиром Путиным. В свою очередь Захарова 18 марта сравнила реакцию западных политиков на результаты выборов с заметавшимися тараканами, застигнутыми врасплох включенным светом.

В России 15–17 марта прошли выборы президента. По данным ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов получил 4,31% голосов, Владислав Даванкова («Новые люди») — 3,85%, а Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%. Председатель ЦИК Элла Памфилова 18 марта назвала рекордной явку на выборах, которая составила 77,44%. Как заявила Памфилова, во время выборов президента не зафиксировали жалоб и нарушений, требующих разбора комиссии.