Москва, 19 марта, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «позорной слабостью» решение немецких властей не называть в официальных документах Владимира Путина президентом. Об этом он написал 19 марта в Telegram-канале.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Не будем, говорят, больше считать Владимира Путина президентом, но будем вести с ним переговоры. Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам? И всё это от позорной слабости», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза объяснил логику властей ФРГ. Он подчеркнул, что повлиять на выборы они не могут, результаты не признают, но решили «отметиться» подобным заявлением.

Помимо этого, Медведев заявил, что США открыто ведут гибридную войну против России. Вашингтон использует огромные поставки оружия Киеву, отправку военных специалистов, работу сил разведки, и одновременно с этим хочет возобновления стратегического диалога по вооружениям, отметил зампред. Такую риторику американских властей Медведев сравнил с переговорами с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта, официальный представитель немецкого МИД Себастиан Фишер заявил, что страна не будет указывать должность Путина в официальных документах, ограничившись только фамилией. Это он объяснил тем, что «не помнит», чтобы министерство иностранных дел Германии в последнее время перед фамилией делало какие-либо обозначения.

Комментируя заявление МИД ФРГ, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 18 марта заявила, что нежелание немецкого министерства указывать должность Путина в официальных документах указывает на наличии острой фобии у немецких дипломатов. В этой связи она напомнила о сказке Редьярда Киплинга «Маугли», где Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовёт огонь его настоящим именем.