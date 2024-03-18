Москва, 18 марта, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила реакцию западных политиков на результаты выборов в стране с поведением заметавшихся тараканов.

Варвара Гертье/ РИА Новости

«На фоне поздравлений Владимира Путина главами стран мирового большинства агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включенным светом: выборы несправедливые, но к сведению принимаем, не признавая, к общению готовы», — написала Захарова 18 марта в Telegram-канале.

При этом российский дипломат подметила, что в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики, тараканов такими сотворила природа.

Посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД по выборам Геннадий Аскальдович заявил 17 марта, что вмешательство в выборы президента России идёт со стороны всех недружественных стран, в первую очередь США и Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 марта прокомментировал заявления США о якобы нечестности выборов и подчеркнул, что в Кремле с такой оценкой категорически не согласны из-за предвзятости Запада. Песков добавил, что, выступая перед журналистами, Путин заявил, что подобные оценки со стороны Запада весьма ожидаемы и предсказуемы.

Выборы президента России прошли 15–17 марта. По данным ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов заручился поддержкой 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») проголосовали 3,85% избирателей. На последнем месте с результатом 3,20% кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 18 марта назвала рекордной в новейшей истории России явку на выборах президента, которая составила 77,44%. По её словам, такой явки избирателей в стране ещё не было никогда. Как заявила Памфилова, в ходе выборов президента не зафиксировали жалоб и нарушений, требующих разбора комиссии.