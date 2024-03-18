Берлин, 18 марта, 2024, 16:40 — ИА Регнум. В Германии есть готовность к общению с Владимиром Путиным, но немецкое правительство не будет поздравлять его с победой на президентских выборах. Об этом 18 марта заявила заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется», — заявила она.

Ранее 18 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила реакцию западных политиков на результаты президентских выборов с поведением заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включённым светом.

Заместитель главы комиссии российского МИД по выборам Геннадий Аскальдович 17 марта отметил вмешательство в выборы со стороны всех недружественных стран, в частности США и Германии. Он заявил, что ФРГ, в частности, для этих целей использовала неправительственные организации и средства массовой информации, намереваясь очернить и поставить под сомнение избирательный процесс.

Выборы президента России прошли 15–17 марта. По итогам обработки 100% бюллетеней Путин лидирует с результатом 87,28%. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31% голосов, за Владислава Даванкова («Новые люди») проголосовали 3,85% избирателей, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 3,20% избирателей. Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, явка избирателей на выборах президента стала рекордной в новейшей истории России, она составила 77,44%.