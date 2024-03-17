Москва, 17 марта, 2024, 22:51 — ИА Регнум. В МИД Германии не могут смириться с решением россиян в ходе голосования, утверждая, что выборы президента РФ были «не свободными и не справедливыми». В ответ на критику Запада вся Россия объединилась и дала отпор, заявила 17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Сухов /РИА Новости

«Единственное, с чем в комментарии МИД Германии я могу согласиться, так это с тем, что в итогах голосования россиян нет ничего удивительного. Вот это точно. Особенно после того, как НАТО по нескольку раз на дню облаивает нашу страну, угрожает ей, разжигает костры конфликтов по периметру наших границ и в мире в целом, собирает деньги и оружие для нанесения России «стратегического поражения». Ничего удивительного в том, что вся страна объединилась и дала отпор!» — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова добавила, что немецкий МИД не может смириться с всенародным единением россиян. Слова о том, что выборы были «не свободны и не справедливы», как пишут в соцсетях в эти дни, будут крутиться как заезженная палестинка, но в России знали об этом ещё в феврале, поэтому никого не удивила работа по методичкам, заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович на брифинге отметил вмешательство в выборы президента России со стороны всех недружественных стран. Среди лидеров — США и Германия. ФРГ, по его словам, пыталась вмешиваться в выборы через неправительственные организации и СМИ, намереваясь очернить и поставить под сомнение избирательный процесс. Россия противодействует этому, добавил Аскальдович.

Поведение Запада в ходе выборов показывает современное состояние с правами человека в западных странах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По её словам, власти недружественных России стран вводят санкции против организаторов выборов, препятствуют гражданам осуществлять свои права и одновременно поощряют тех, кто проводит теракты в приграничных регионах России.

По информации ЦИК РФ, после обработки 40% протоколов лидирует на выборах президента самовыдвиженец Владимир Путин.