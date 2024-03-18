Москва, 18 марта, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Украинские военные совершили очередную попытку ракетного обстрела Белгородской области. Об этом сообщили 18 марта в Telegram-канале Министерства обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 11:30 до 11:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», ― сообщило ведомство.

В Минобороны уточнили, что огонь Вооружённые силы Украины вели с применением реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир», «Ольха» и «Град».

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир», два — РСЗО «Ольха» и один — РСЗО «Град».

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 марта Минобороны проинформировало об уничтожении над территорией Белгородской области десяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в областном центре и в Белгородском районе начал действовать режим ракетной опасности. К настоящему моменту ракетную опасность отменили.

Глава Белгорода Валентин Демидов на оперативном совещании областного правительства сообщил, что в результате утреннего обстрела города со стороны ВСУ пострадал один человек. Также в результате обстрела повреждение получили частный дом, один хозяйственный субъект, автобус и автомобиль. В автобусе никто не пострадал — пассажиры и водитель вовремя вышли из него.

В течение суток 17 марта в Белгородской области трижды действовал режим ракетной опасности. Один мирный житель погиб, ещё 11 человек получили ранения.