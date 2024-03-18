Белгород, 18 марта, 2024, 08:42 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе ввели режим ракетной опасности, сообщил 18 марта губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Николай Гынгазов/ТАСС

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — сообщил Гладков.

Губернатор призвал жителей не подходить к окнам и по возможности укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Гладков проинформировал о том, что в результате атаки ВСУ в Белгороде погиб мирный житель и ещё 11 получили ранения.

Ракетную опасность в Белгородской области 17 марта объявляли три раза.

Как сообщило Минобороны, силы ПВО 17 марта уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью.