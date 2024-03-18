Белгород, 18 марта, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили десять снарядов Vampire над Белгородской областью, сообщили 18 марта в Минобороны России.

Александр Полегенько/ТАСС

Киевский режим 18 марта в районе 08:30 мск попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России, используя реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в областном центре и в Белгородском районе начал действовать режим ракетной опасности. К настоящему моменту ракетную опасность отменили.

В течение суток 17 марта в Белгородской области трижды действовал режим ракетной опасности.

Минобороны 17 марта проинформировало о том, что в небе над регионом силы ПВО перехватили девять реактивных снарядов Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган». В этот день в Белгороде в результате попадания в жилой дом погибла девочка-подросток. Её отца госпитализировали с травмой головы, ожогами и отравлением угарным газом.

Кроме того, ВСУ атаковали регион беспилотниками, в результате чего пострадал ехавший по трассе грузовик.