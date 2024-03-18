Белгород, 18 марта, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщил 18 марта глава города Валентин Демидов на оперативном совещании областного правительства.

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«Утренний обстрел, у нас на сегодня один пострадавший, он уже доставлен в больницу», — заявил Демидов.

Глава города уточнил, что в результате обстрела повреждение получили частный дом, один хозяйственный субъект, автобус и автомобиль. В автобусе никто не пострадал — пассажиры и водитель вовремя вышли из него.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России утром 18 марта проинформировало об уничтожении над территорией Белгородской области десяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Как сообщил 17 марта губернатор Вячеслав Гладков, один мирный житель погиб в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ, ещё 11 человек получили ранения. Ранее он сообщал, что погибла 16-летняя девушка, в дом которой попал снаряд.