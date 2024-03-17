Белгород, 17 марта, 2024, 16:53 — ИА Регнум. В Белгороде из-за очередного обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб один мирный житель, 11 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Администрация Белгородской области

«К большому сожалению, есть погибший. В момент обстрела города мужчина находился на парковке. От полученных ран он скончался на месте ещё до приезда бригады скорой помощи. 11 человек получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Администрация Белгородской области

Гладков уточнил, что восемь пострадавших находятся в городской больнице № 2. Женщина с осколочным ранением грудной клетки в самом тяжёлом состоянии. Он пояснил, что медики делают всё возможное, чтобы её спасти. Трём жертвам украинского обстрела вся необходимая помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Она стала третьей по счёту начиная с утра 17 марта.

В результате одного из ударов боевиков киевского режима по Белгороду 17 марта погибла девочка-подросток. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что это произошло из-за попадания снаряда украинских военных в жилой дом в частном секторе. Отец 16-летней девушки получил травму головы, ожоги и отравление угарным газом, он доставлен в больницу.

Кроме того, в Белгороде в результате обстрела вспыхнули пожары в двух частных домах, их потушили. Повреждения есть в посёлке Разумное Белгородского района, на местах работают оперативные службы, добавил губернатор.