Москва, 28 февраля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Казахстанский банк «Фридом Финанс» прекратил операции с картами платежной системы «Мир» из-за давления со стороны Запада, который стремится нанести России как можно больший ущерб. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 28 февраля высказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он отметил, что это было ожидаемо, так как Запад продолжает оказывать давление на партнёров России, и Казахстан не стал исключением.

«Это решение было принято не по инициативе самого Казахстана. Это вынужденная мера, которая необходима для того, чтобы сохранить возможность полноценного сотрудничества с Россией», — считает эксперт.

Он предположил, что, если бы казахстанский банк продолжил использовать эти карты, скорее всего, Запад наложил на него санкции, которые бы не позволили осуществить другие операции с Россией.

«Так что это очередное действие со стороны западных стран, которые пытаются хоть как-то навредить России», — отметил Твердохлеб.

Несмотря на то, что банк прекратил обслуживание карт платёжной системы «Мир», остаются другие формы сотрудничества, которые не подпадают под санкции и позволяют успешно их обходить, добавил эксперт.

По его словам, никто не ведёт разговоры о прекращении взаимоотношений, поэтому россиянам нужно искать другие формы расчётов.

«В конце концов никто не отменял в том числе и наличные формы расчётов», — уточнил Твердохлеб.

В свою очередь, заведующий кафедрой управления инновационными проектами ВШКУ, заведующий лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Алексей Ведев отметил, что прекращение казахстанским банком операций с картами «Мир» является плохой новостью и проблемой.

Скорее всего, национальный банк Казахстана будет либо переводить деньги российских клиентов в другой банк, либо каким-то образом размораживать их, либо просто выплачивать остатки наличными, предположил эксперт.

Он добавил, что казахстанские банки пользовались достаточно большой популярностью у россиян и в них было открыто много счетов.

«Сейчас я думаю, что ситуация будет меняться. В казахстанских банках для россиян теперь уже существуют повышенные риски», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в Казахстане банк «Фридом Финанс» остановил операции с российскими картами платёжной системы «Мир». Клиентам было рекомендовано производить платежи и переводы с помощью переводов по номеру телефона в или из «Цифра Банка».

В России национальную платёжную систему «Мир» основали в 2015 году. Массовый выпуск карт начался в 2017 году. Платёжная система используется для проведения внутрироссийских расчётов. Платёжную систему «Мир» обслуживают и в ряде других стран. В частности, 5 декабря 2023 года эта платёжная система запустила приём карт на Кубе, в ноябре — в Венесуэле.

В пресс-службе Национальной системы платёжных карт заявили, что введённые США санкции не скажутся на деятельности платёжных сервисов в России. Работа сервисов системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей осуществляются в штатном режиме.

С начала 2024 года турецкие банки стали массово отказываться работать с российскими кредитными организациями. Были зафиксированы случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров. По данным российских СМИ, ситуация обострилась ещё летом 2023 года. После декабрьского указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях турецкие банки разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями.

Сообщалось, что проблемы с денежными переводами из России в Турцию связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США. Новое постановление имеет очень широкие формулировки. Утверждается, что «иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, тоже могут подпасть под санкции».

19 февраля стало известно, что крупные эмиратские банки из-за риска повторных санкций решили ввести ограничения на работу с клиентами из России. Финансовые учреждения в ОАЭ перестали принимать деньги из России и отправлять платежи российским клиентам. Также банки закрывают счета компаниям, принадлежащим россиянам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос об ограничении банками ОАЭ расчётов с Россией. У Москвы насыщенный диалог с Абу-Даби, который Россия планирует развивать и дальше, отметил он.

Агентство Bloomberg 16 января написало, что государственные китайские банки начали ужесточать ограничения на финансирование российских клиентов после требований США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что правительство занимается вопросом о прекращении китайским банком Chouzhou Commercial Bank расчётов с российскими клиентами. Песков уточнил, что Россия ведёт плотный диалог с китайскими партнёрами и будет в его рамках решать все возникающие между двумя странами проблемы.