Анкара, 17 января, 2024, 07:29 — ИА Регнум. С начала 2024 года турецкие банки столкнулись с проблемами по обработке платежей из России, зафиксированы случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров. В связи с этим банкиры стали повсеместно отказываться от взаимодействия с российскими финансовыми учреждениями, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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По информации издания, ситуация обострилась ещё летом прошлого года. После декабрьского указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях турецкие банки разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями.

С такими же проблемами, но в меньших масштабах, столкнулись банки из Китая.

«Банки в Турции взяли паузу и не осуществляют денежные переводы из России и в страну. Менеджеры сообщают, что сейчас ни один платёж из России не будет принят: лиры, рубли — не важно», — отметили журналисты.

Среди крупных турецких банков работать с российскими отказались Nurol Bank и Emlak Bank, ограничения при этом не касаются дочерних иностранных банков в России, уточнили журналисты.

В Ассамблее экспортёров Турции подтвердили, что трудности начались в конце декабря 2023 года из-за аудита и проверок со стороны властей, по окончании января ожидается улучшение ситуации.

По данным анонимного источника «РИА Новости» в одном из госбанков Турции, ожидается разрешение ситуации до конца недели. При этом турецкой стороне не были предъявлены какие-либо доказательства о содействии в обходе антироссийских санкций.

Как сообщало ИА Регнум, проблемы с денежными переводами из России в Турцию связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Новое постановление имеет очень широкие формулировки. Утверждается, что «иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, тоже могут подпасть под санкции», пояснил собеседник ТАСС.

В июне 2023 года одна из крупнейших кредитных организаций Турции Denizbank без предупреждения начала списывать со счетов деньги. Клиенты из России пожаловались на действия банкиров в Telegram-каналах для путешественников. Некоторые россияне столкнулись с автоматическим закрытием счетов в долларах и евро.