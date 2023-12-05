Москва, 5 декабря, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Платёжная система «Мир» запустила приём карт на Кубе, теперь российские туристы могут расплатиться ими в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях страны, сообщила 5 декабря пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

«Платежная система «Мир» запустила приём российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе. В первую очередь сеть приёма раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и на Варадеро», — сказано в сообщении.

Генеральный директор платёжной системы Владимир Комлев отметил, что география использования карт будет постепенно расширяться.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) предупредило другие страны о жёстких санкциях за поддержку использования российской системы «Мир». После этого Национальная система платёжных карт (НСПК) скрыла информацию о странах, принимающих карту «Мир».

В июле Банк России сообщил о планах на 2023 год, согласно которым рассматривается расширение списка стран, в которых можно использовать карты «Мир».

Позднее, 16 октября, вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания российско-венесуэльской межправительственной комиссии сообщил о начале работы платёжной системы «Мир» в Венесуэле. Он подчеркнул, что за последние пять лет объёмы торговли между странами выросли на 77%.