Москва, 16 января, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Проблемы с денежными переводами из России в Турцию связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), сообщил ТАСС источник в турецкой банковской сфере.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его словам, 22 декабря 2023 года было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах, которое имеет очень широкие формулировки.

«Согласно этим правилам, как заявляется, иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, тоже могут подпасть под санкции», — сказал собеседник агентства.

При этом оказание посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов, практически запрещено, уточнил он.

Именно по этой причине происходят перебои в финансовых расчетах между Россией и Турцией, фактически банки находятся «в режиме ожидания», — заключил источник.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года газета The Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США будут отключать банки по всему миру от своей финансовой системы, если они нарушат антироссийские санкции. Сообщалось, что в чёрный список будут внесены финансовые институты, которые поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, сообщило, что государственные банки Китая ужесточают ограничения на финансирование клиентов из России после новых требований со стороны США.

Отмечалось, что по меньшей мере два банка начали проверку своего российского бизнеса, сосредоточив внимание на трансграничных сделках.