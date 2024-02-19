Москва, 19 февраля, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Крупные банки ОАЭ из-за риска повторных санкций решили ввести ограничения на работу с клиентами из России, сообщила 19 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на российских бизнесменов, налоговых, юридических консультантов и представителей «Деловой России».

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По информации издания, финансовые учреждения ОАЭ перестали принимать деньги из России и отправлять платежи российским клиентам. Также банки закрывают счета компаниям, собственниками которых являются граждане России.

Бизнесмены утверждают, что столкнулись с проблемами в банках ОАЭ задолго до того, как в декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях.

Россияне испытывали сложности весь 2023 год, с сентября условия существенно ухудшились. На данный момент российским компаниям практически невозможно открыть счёт. Можно только в частном порядке договориться с менеджерами, но и это до первой проверки, написал автор.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре издание Bloomberg написало об усилении контроля в ОАЭ за условиями открытия счетов для компаний из России ввиду повышенного внимания и давления со стороны надзорных органов США, Великобритании и Евросоюза. Юрист из Дубая Дарья Невская подтвердила изданию, что некоторые банки, которые ранее принимали платежи из России, теперь прекратили такие транзакции. Кроме того, они стали требовать больше подтверждающих документов, а зачастую и вовсе блокируют средства или требуют обоснований перевода денег.

С проблемами по обработке платежей из России столкнулись с начала 2024 года турецкие банки. Зафиксировали случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров. Банкиры стали повсеместно отказываться от взаимодействия с российскими финансовыми учреждениями.