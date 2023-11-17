Москва, 17 ноября, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Россия платёжная система «Мир» позволяет проводить операции на всей территории Венесуэлы, порядка 36% пунктов продаж в стране принимает карты «Мир». Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил глава министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто на пресс-конференции в Москве.

Карта «Мир»

«Платформа «Мир» позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы, и порядка 36% всех платёжных пунктов принимают карты «Мир», — сказал дипломат после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он добавил, что на острове Маргарита, являющемся крупнейшим островом страны, покупки можно оплачивать с помощью карт «Мир» во всех пунктах продаж.

Как передавало ИА Регнум, в июле Банк России сообщил о планах на 2023 год, согласно которым рассматривается расширение списка стран, в которых можно использовать карты платёжной системы «Мир».

Позднее, 16 октября, вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания российско-венесуэльской межправительственной комиссии сообщил о начале работы платёжной системы «Мир» в Венесуэле. Он подчеркнул, что за последние пять лет объёмы торговли между странами выросла на 77%.