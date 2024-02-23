Москва, 23 февраля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Введённые США санкции в отношении Национальной системы платёжных карт не скажутся на работе платёжных сервисов в России, сообщили 23 февраля в пресс-службе НСПК.

«Санкции США в адрес Национальной системы платёжных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что работа сервисов платёжной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей осуществляются в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, американский минторг 23 февраля объявил о введении санкций в отношении 63 российских компаний, в том числе из банковского сектора. Так, под санкциями оказались «Банк Авангард», «РостФинанс Банк», ПАО «СПБ Банк», «Модульбанк», «Морской банк».

Попали в чёрный список также КБ «Сухого», «Конструкторское бюро машиностроения», «Уралтрансмаш», Брянский завод колесных тягачей (входит в «Алмаз-Антей»), «Андроидная техника», «Южуралзолото», «НОВАТЭК-Мурманск», «Трубная металлургическая компания».

Также Вашингтон пополнил санкционный список физическими лицами. Санкции ввели в отношении российского посла в Белоруссии Бориса Грызлова, министра Чечни по нацполитике Ахмеда Дудаева.

В России национальную платёжную систему «Мир» основали в 2015 году. Массовый выпуск карт начался в 2017 году. Платёжная система используется для проведения внутрироссийских расчётов. Платёжную систему «Мир» обслуживают и в ряде других стран. В частности, 5 декабря она запустила приём карт на Кубе, в ноябре — в Венесуэле.

В августе прошлого года доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова в интервью ИА Регнум сообщила, что создание «Мира» обезопасило российскую валютную систему от внешнего давления.