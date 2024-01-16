Вашингтон, 16 января, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Государственные банки Китая ужесточают ограничения на финансирование клиентов из России после новых требований со стороны США. Об этом 16 января сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Александр Демьянчук/РИА Новости

Отмечается, что по меньшей мере два банка начали проверку своего российского бизнеса, сосредоточив внимание на трансграничных сделках.

По данным агентства, банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят предоставлять любые финансовые услуги российской военной промышленности, независимо от валюты или места проведения транзакций.

Уточняется, что банки усиливают комплексную проверку клиентов на предмет связей с Россией.

По данным издания, на такой шаг госбанки пошли после того, как США объявили о намерении использовать вторичные санкции против финансовых компаний, которые нарушают антироссийские санкции.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года газета The Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США будут отключать банки по всему миру от своей финансовой системы, если они нарушат антироссийские санкции. Отмечается, что в чёрный список будут внесены финансовые институты, которые поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.

В январе Соединённые Штаты обновили санкционный список против России. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список директора 224-го лётного отряда (дочерняя структура Минобороны России) Владимира Михейчика, а также три самолёта командования военно-транспортной авиации России — два Ил-76 (бортовые номера — RF-78 757 и RF-86 898) и один Ан-124 (RF-82 011).

Также минфин ввёл рестрикции в отношении двух компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России. Под санкции попали полигон Вооружённых сил России Ашулук и военно-исследовательский комплекс «Владимировка», расположенные в Астраханской области.