Москва, 20 февраля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. У Москвы насыщенный диалог с Абу-Даби, который Россия планирует развивать и дальше. Об этом 20 февраля журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В целом у нас насыщенный диалог с Абу-Даби, будем его развивать, включая торговое взаимодействие», — сказал представитель Кремля, комментируя информацию о закрытии банками в Объединённых Арабских Эмиратах счетов российских компаний.

Песков добавил, что все текущие вопросы обсуждают в рамках существующих механизмов двусторонней кооперации.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля стало известно, что крупные эмиратские банки из-за риска повторных санкций решили ввести ограничения на работу с клиентами из России. Финансовые учреждения в ОАЭ перестали принимать деньги из России и отправлять платежи российским клиентам. Также банки закрывают счета компаниям, принадлежащим россиянам.

Это подтвердили российские бизнесмены, налоговые, юридические консультанты и представители «Деловой России». Они заявили, что столкнулись с проблемами в банках ОАЭ задолго до того, как в декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях.

Россияне испытывали сложности весь 2023 год, с сентября условия существенно ухудшились. По информации «Ведомостей», на данный момент российским компаниям практически невозможно открыть счёт. Можно только в частном порядке договориться с менеджерами, но и это до первой проверки.

В ноябре в ОАЭ усилили контроль за условиями открытия счетов для компаний из России из-за повышенного внимания и давления со стороны надзорных органов США, Великобритании и Евросоюза. Юрист из Дубая Дарья Невская подтвердила, что некоторые банки, которые ранее принимали платежи из России, теперь прекратили такие транзакции. Кроме того, они стали требовать больше подтверждающих документов, а зачастую и вовсе блокировать средства или требовать обоснований перевода денег.