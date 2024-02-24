Москва, 24 февраля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Россия в ответ на санкции Запада должна «мстить им везде» и осуществлять активность, о которой не принято говорить публично, заявил 24 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Резон понятен — чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там», — написал он в Telegram-канале.

Зампред обратил внимание на то, что новые санкции направлены не против властей или бизнеса в России, а против всего населения страны. В качестве примера он привёл ограничительные меры в отношении платёжной системы «Мир».

Медведев также назвал Запад — врагом. В этой связи он заявил, что России нужно создавать западным странам возможные трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира.

Ранее, 23 февраля, Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций против России. Всего под санкции подпали 106 физических и 88 юридических лиц. Затем министерство торговли США ввело санкции против 63 компаний из России, двух из Киргизии и восьми из Китая. Позднее ограничительные меры ввели Канада и Австралия.

Президент Владимир Путин 11 января заявил, что по итогам 2023 года Россия стала первой экономикой в Европе, и это на фоне того, как страну пытаются душить со всех сторон. В феврале глава государства отметил, что антироссийские санкции наоборот открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта.

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