Москва, 23 февраля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Россия в ответ на принятый ЕС 13-й пакет санкций расширила список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию страны, сообщили 23 февраля в МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым <…> запрещён въезд на территорию нашего государства», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что речь идёт о представителях силовых ведомств и европейских коммерческих организаций, гражданах ЕС, ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц, выступающих за конфискацию российских госактивов, поддерживающих введение санкций и пытающихся подорвать отношения России с другими странами.

Под ответные санкции России также попали представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ.

Ранее 23 февраля ЕС принял 13-й пакет санкций против России. В МИД такие действия европейских стран назвали незаконными. В ведомстве подчеркнули, что это подрывает международно-правовые прерогативы СБ ООН. Под новые санкции ЕС подпали 106 физических и 88 юридических лиц. В санкционный список ЕС также вошли юридические лица из Китая, Турции, Казахстана, Шри-Ланки, Сербии и Таиланда.

Президент США Джо Байден 23 февраля объявил, что Вашингтон вводит более 500 санкций против Москвы. Он пояснил, что ограничения направлены против российского финансового сектора, оборонной промышленности и сетей закупок.

Президент России Владимир Путин 16 февраля заявил, что санкции открыли новые возможности для российских компаний. Он отметил, что для отечественных предприятий открылись рынки сбыта.

Директор Департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак 22 февраля назвала удивительным рост российской экономики на фоне санкций. Так, экономика страны выросла в 2023 году на 3,6%, что выше средних темпов в мире.