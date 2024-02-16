Челябинск, 16 февраля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Российские компании получили новые возможности из-за западных санкций, они не жадничают и вкладываются в своё развитие, заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Рюмин/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

По словам главы государства, отечественные компании, которые столкнулись с ограничениями из-за санкций, получив при этом рынок сбыта своей продукции внутри своей страны, освободившейся от значительного количества западных брендов, заинтересованы в том, чтобы работа по всем компонентам шла самым наилучшим образом.

«И они не жадничают. Предприятия вкладываются в эту работу», — заявил российский лидер в ходе встречи с рабочими завода в индустриальном парке «Станкомаш».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 июня 2023 года на полях ПМЭФ назвал заметным событием замещение зарубежных компаний. Он подчеркнул, что под многими иностранными брендами уже давно продают продукцию, которая полностью производится на российских мощностях. Российский лидер добавил, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка, даже наоборот, предлагали подумать о последствиях.

В декабре 2023 года Путин отмечал, что иностранные компании, несмотря на оказываемое на них со стороны западных чиновников давление, хотят продолжать работу в России, поскольку это является выгодным. Общее число иностранных компаний, работающих в России, не только не сокращается, но даже растёт — за период с марта 2022 по ноябрь 2023 года этот показатель увеличился почти на 1500, сказал президент.