Брюссель, 23 февраля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Совет Евросоюза 23 февраля официально утвердил 13-й пакет санкций против России и опубликовал перечень попавших под ограничения компаний и физических лиц. В новом пакете санкций 194 физических и юридических лица. Об этом Совет ЕС сообщил в опубликованном заявлении.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Санкции Европейский союз ввёл в отношении 106 физических и 88 юридических лиц. С учётом нового пакета санкций общий чёрный список достиг двух тысяч человек.

ЕС ввёл рестрикции из-за деятельности, якобы подрывающей или угрожающей «территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Они направлены на то, чтобы ограничить доступ России к компонентам для беспилотников.

В чёрный список вошли не только российские компании, но и юридические лица из Китая, Турции, Казахстана, Шри-Ланки, Сербии, Таиланда за то, что они якобы обходят действующие антироссийкие санкции.

Новые санкции вступят в силу после публикации документа в официальном журнале ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля послы стран ЕС согласовали 13-й пакет антироссийских санкций. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, санкции затрагивают предприятия российского ВПК, а также компании, обходящие действующие ограничения.

По данным портала Еuractiv, в ЕС уже планирует разработку нового, 14-го пакета антироссийских санкций. Работа по его формированию начнётся в ближайшие несколько недель.

Как отметил 16 февраля президент Владимир Путин, после того, как Запад начал вводить антироссийские санкции, у отечественных компаний расширились рынки сбыта и другие возможности. Запад своих целей по обрушению российской экономики не достиг.