Оттава, 23 февраля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Канада вслед за США и ЕС ввела антироссийские санкции против 10 физических и 152 юридических лиц, сообщили в МИД.

Под ограничения, в частности, попали «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», банк «Санкт-Петербург».

Канада также ввела санкции против авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина, концерна «Алмаз-Антей», компании «Русские вертолетные системы», военно-патриотического парка «Патриот», Калужского научно-исследовательского радиотехнического института, Конструкторского бюро «Арсенал» им. М. В. Фрунзе, АО «Туламашзавод», АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева.

Среди физических лиц под рестрикции подпали помощник президента России Игорь Левитин, совладелец «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, владельцы «РЕСО-Гарантии» Сергей и Николай Саркисовы, глава АО «Военторг» Владимир Павлов, гендиректор Группы «ЛСР» Андрей Молчанов, один из владельцев Globaltrans Никита Мишин и гендиректор АО «Усть-Луга Ойл» Константин Хамлай.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций против России. Под новые ограничения подпали 106 физических и 88 юридических лиц. В чёрный список также попали компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

Минторг США также ввёл санкции против 73 компаний из России, Китая и Киргизии. Под санкции попали банки и кредитные организации, среди которых ПАО «СПБ Банк», «Банк Авангард», «Модульбанк». В санкционный список попали конструкторское бюро «Сухого» и «Уралтрансмаш». Среди физических лиц в список попал посол России в Белоруссии Борис Грызлов. До этого президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон вводит более 500 санкций против Москвы.

Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что санкционная политика Запада в отношении Москвы провалилась. Президент Владимир Путин 11 января заявил, что по итогам 2023 года Россия стала первой экономикой в Европе. В феврале российский лидер добавил, что санкции открыли новые возможности для отечественных компаний.