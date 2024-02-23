Вашингтон, 24 февраля, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ввели антироссийские санкции в отношении судоходной компании «Совкомфлот». Об этом говорится в заявлении, опубликованном 23 февраля на официальном сайте министерства финансов США.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В пятницу американские власти внесли «Совкомфлот» в санкционный список SDN. Включение в указанный перечень предполагает замораживание активов компании в США, а также запрет американским физическим и юридическим лицам поддерживать с ней экономические отношения.

Также минфин США опубликовал генеральную лицензию, согласно которой американские власти до 8 апреля разрешают проводить финансовые операции с судами «Совкомфлота» при условии, если груз на них был размещён до момента опубликования санкций (до 23 февраля).

Рестрикции также были введены против 14 нефтяных танкеров, связанных, по мнению американского финансового ведомства, с «Совкомфлотом».

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден объявил о введении более 500 антироссийских санкций. По словам американского лидера, рестрикции в первую очередь направлены против российского финансового сектора и оборонно-промышленного комплекса.

Первый заместитель министра финансов Уолли Адейемо после опубликования новых санкций заявил, что США продолжат предпринимать попытки осложнить России добычу энергоносителей, в том числе углеводородного топлива. По его словам, приоритетной целью Вашингтона в кратковременной перспективе является сокращение доходов российской экономики от экспорта нефти и газа.