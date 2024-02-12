Москва, 12 февраля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов, заявил 12 февраля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА Регнум

«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали, 3,5%, а по последним данным — 3,6%. Это выше среднемировых темпов», — сообщил глава государства.

Также российский лидер добавил, что в мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растет в среднем на 1,5%.

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Как передавало ИА Регнум, по итогам 2023 года российская экономика стала первой в Европе, обогнав Германию, и пятой в мире, отмечал ранее президент. Он назвал такой результат удивительным и отметил, что он был достигнут вопреки попыткам Запада «душить и давить» Россию со всех сторон.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, информировал, что за прошедший 2023 год рост валового внутреннего продукта (ВВП) России может составить порядка 3,5–4%. Это, по его словам, выше среднемирового значения развитых стран в Европе, если судить по оценкам Всемирного банка, опубликованным в январе.

30 января МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель изменён в большую сторону на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года. В то же время эксперты фонда пересмотрели в сторону понижения прогноз роста ВВП в еврозоне. Они прогнозируют, что ВВП стран еврозоны вырастет на 0,9% в 2024 году и на 1,7% — в 2025 году.

Эксперты также опубликовали показатели ВВП отдельных стран еврозоны и прогноз по ВВП в этих странах, отметив, в частности, что ВВП Германии в 2023 году снизился на 0,3%, но в 2024–2025 годах должен вырасти на 0,5% и 1,6%.