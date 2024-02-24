Канберра, 24 февраля, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Власти Австралии ввели очередные антироссийские санкции, включающие в себя ограничения в отношении 55 физических и 37 юридических лиц, заявила 24 февраля глава министерства иностранных дел страны Пенни Вонг.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции на запрет на поездки в отношении 55 лиц и целевые финансовые санкции в отношении 37 юридических лиц», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Общий перечень граждан и организаций, подпавших под новые санкции, пока не приводится, однако Пенни Вонг отметила, что ограничения введены в том числе в отношении предприятий российского военно-промышленного комплекса и объектов в энергетическом и горнодобывающем секторах. Также рестрикциям подверглись компании и физические лица из Белоруссии, Ирана и Северной Кореи, якобы связанные с «российскими закупочными сетями».

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден объявил о введении более 500 санкций против России. По его словам, Вашингтон рассчитывает в рамках новых ограничительных мер снизить доходы России от продажи энергоресурсов, а также подавить российские финансовый и оборонно-промышленный секторы.

Следом за США о новых санкциях объявило министерство иностранных дел Канады. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, под антироссийские санкции попали 10 физических и 152 юридических лиц. Под ограничения попали в том числе концерн «Алмаз-Антей», авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, Калужский научно-исследовательских радиотехнический институт и военно-патриотический парк «Патриот».