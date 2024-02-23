* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 23 февраля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Шоумен Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) выложил в соцсетях видео с собакой своей супруги певицы Аллы Пугачевой. Животное выполняет роль охранника, когда комик на гастролях.

«На посту», — подписал шоумен короткое видео, на котором лохматый чёрный пес по кличке Рокки смотрел на улицу через открытое окно.

На видео видно, как пёс забрался на диван и встал передними лапами на подоконник, чтобы посмотреть что происходит на улице. Иногда собака подавала голос.

Известно, что Рокки Пугачёвой подарила её крестница Алина. Она перевезла пса из России в Израиль.

До этого, 14 февраля, Галкин показывал в соцсети фото Пугачевой. Снимок подписал фразой «звонок другу». На кадре певица сидела в кресле и смотрела в смартфон. День всех влюбленных Пугачёва провела без супруга.

Как 21 февраля сообщало ИА Регнум, Галкин, выступая на концерте в Таллине, сравнил себя с Иисусом Христом. При этом зал был неполный, а непроданные билеты на концерт даже раздавали бесплатно украинским беженцам.

В конце января Галкину отказали во въезде в Индонезию, где он собирался выступить с концертом. Также в январе отменили концерты комика в Таиланде. После того, как власти Индонезии не пустили шоумена на Бали он опубликовал пост, в котором сообщил, что готовит концерт в Австралии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова после выдворения Галкина из Индонезии заявила, что всё больше стран не хотят иметь проблем с такими людьми. Она добавила, что ряд государств осознали, что деньги с таких концертов идут на совершение терактов.

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Галкин начал публично критиковать Россию. Он вместе с супругой Аллой Пугачёвой уехал в Израиль. После обострения палестино-израильского конфликта сообщалось, что они перебрались на Кипр.