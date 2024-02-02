* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Бали, Индонезия, 3 февраля, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) во въезде в Индонезию 27 января было отказано в связи с иммиграционными проблемами. Об этом заявил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Галкин

Дипломат сослался на распоряжение Главного управления иммиграции.

«Проблема возникает в иммиграционном центре Нгурах-Рай, Бали», — также пояснил индонезийский портал Detik.

Как сообщало ИА Регнум, Максиму Галкину отказали во въезде в Индонезию, где он должен был выступить с концертом 27 января. Об этом он рассказал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, на паспортном контроле ему отказали во въезде, сославшись на письмо от правительства России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после выдворения Максима Галкина из Индонезии заявила, что всё больше стран не хотят иметь проблем с такими людьми. Они стали токсичными. Захарова добавила, что государства Азии, Африки, Латинской Америки, а также некоторые европейские страны стали осознавать, что деньги с таких концертов идут на совершение террористических атак.