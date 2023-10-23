Никосия, 23 октября, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва вместе с двумя детьми покинула территорию Израиля и направилась на Кипр, где намерена провести около года, передаёт 23 октября «Комсомольская правда» со ссылкой на информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

В сообщении уточняется, что для приезда на Кипр Пугачёва использовала паспорт этой страны. В 2017 году певица приобрела на Кипре дом стоимостью более 2 млн долларов, благодаря чему как «инвестор» получила гражданство.

Пугачёва поступила очень опрометчиво и глупо, когда уехала из России в Израиль, заявил ранее певец, поэт-песенник и композитор Николай Агутин. Он признался, что поступок Пугачёвой его очень удивил.

После обострения конфликта на территории Израиля муж певицы Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) сообщил о намерении отправиться на гастроли. Некоторые из этих концертов Галкина пройдут на Кипре. В комментариях пользователи негативно отреагировали на планы Галкина уехать в гастрольный тур, когда в стране, где он живёт, идёт война. Артисту напомнили о «принципах», на основании которых он осудил спецоперацию на Украине и сбежал из России.

Ранее Галкин заявлял, что испытывает гордость за Израиль, жители которого в едином порыве встали на защиту страны, отмечал, что люди в этой стране сами стремятся попасть на фронт из патриотических соображений, и добавлял, что сам он воевать не пойдёт, поскольку не служил в армии прежде.

В сентябре 2023 года промоутеры Галкина сообщили, что гонорары юмориста упали в три раза, а его супруга осталась без работы.