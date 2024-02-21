* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Таллин, 21 февраля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), выступая на концерте в Таллине, сравнил себя с Иисусом Христом. Выступление проходило в «Концертном зале Алексела».

Евгений Одиноков/РИА Новости Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Мне 47 лет, я ещё не такой уж и старый. 47 лет — возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал», — сказал он в начале вступления.

Зал был неполный, как потом сообщили зрители, места на концерт плохо раскупали, из-за чего нераспроданные билеты бесплатно раздавали украинским беженцам.

В конце января Галкину отказали во въезде в Индонезию, где он собирался выступить с концертом. Как сообщил официальный представитель МИД страны Лалу Мухаммад Икбал, такое решение приняли из-за иммиграционных проблем.

Кроме того, в январе отменили концерты комика в Таиланде. Руководители концертных площадок отказались проводить запланированные мероприятия. Как сообщили в СМИ, власти в Таиланде против политических заявлений со сцены.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя отказ пустить Галкина в Индонезию, указала на то, что всё больше стран не хотят иметь проблем с подобными персонажами, ставшими токсичными. Она добавила, что во многих государствах начали осознавать, что доходы с таких концертов отправляют на совершение террористических атак.