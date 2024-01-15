* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Бангкок, 15 января, 2024, 10:50 — ИА Регнум. В Таиланде отменили концерты юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 15 января сообщил ТАСС со ссылкой на источник в местной развлекательной индустрии.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отмечается, что Галкин должен был выступить 24 января в Паттайе в гостинице Royal Cliff и 25 января в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel. Руководство обоих учреждений впоследствии отказалось от проведения мероприятий.

«В Таиланде местные власти весьма жёстко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — приводит агентство слова источника.

Цена билетов на концерты варьировалась от 8,5 до 16 тыс. рублей. Организаторы сняли их с продажи.

Как ранее сообщало ИА Регнум, департамент туризма и коммерческого маркетинга Объединённых Арабских Эмиратов оштрафовал Галкина на 2,4 млн рублей за политические шутки на концертах, а украинскому артисту Андрею Данилко, известному как Верка Сердючка, закрыл въезд в страну за антироссийские высказывания.

Концерты Галкина отменяли и в других странах. Так, было отменено запланированное на 15 сентября 2023 года выступление в Таллине. Позднее стало известно, что концерты в Казахстане, запланированные на 8 и 9 октября 2023 года, также не состоялись. На прошлогодний концерт юмориста в Париже пришли несколько десятков человек.

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Галкин начал публично критиковать Россию. Он вместе с супругой Аллой Пугачёвой уехал из России в Израиль. После обострения палестино-израильского конфликта они перебрались на Кипр.