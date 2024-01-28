* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 29 января, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Всё больше стран не хотят иметь проблем с такими людьми, как комик и шоумен Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которому запретили въезд в Индонезию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Галкин*

«Все же хотят по-простому, нужен же простой ответ. И никто не понимает одного, что эти люди, которые заявляли, что они будут спонсировать Зеленского, которые публично собирали деньги на киевский режим, ВСУ, Азов запрещенный (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), что они стали токсичными», — сказала она в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым».

Захарова добавила, что страны Азии, Африки, Латинской Америки, а также некоторые европейские государства, стали осознавать, что указанные деньги идут на совершение террористических атак. Официальный представитель МИД добавила, что люди, занимающиеся подобной деятельностью, представляют опасность для всех стран.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Галкин* сообщил, что его отказались пускать на индонезийскую территорию. Шоумен намеревался выступить на острове Бали. Комик утверждает, что при попытке въехать ему показали письмо с просьбой об отказе, которое якобы направили российские власти.

При этом, по словам юмориста, ему не предоставили копию указанного документа. Он также назвал вбросами информацию, согласно которой отказ во въезде является независимой позицией индонезийского правительства. Кроме того, Шоумен опроверг данные о внесении его имени в черные списки.

15 января стало известно об отмене концертов Галкина*, которые должны были пройти в Таиланде. Об этом писал ТАСС со ссылкой на источник в местной развлекательной индустрии.

26 января рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн — физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) рассказал, что ещё месяц назад власти Объединённых Арабских Эмиратов запретили ему въезд в страну. Чиновники ОАЭ не стали продлевать визу, действие которой закончилось у музыканта. Рэпер утверждает, что ему не объяснили причин отказа.