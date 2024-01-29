* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Брисбен, Австралия, 29 января, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Беглый комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) сообщил в соцсети, что готовит концерт в Австралии. Он опубликовал пост после того, как власти Индонезии не пустили его на территорию страны, где у юмориста были запланированы концерты на острове Бали.

Сергей Бобылев/ТАСС Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Я уже в Австралии, в Брисбене. Завтра, 30 января, здесь будет мой концерт, новая сольная программа, приходите, буду рад вас видеть, мои дорогие австралийские зрители», — сообщил Галкин.

Подписчики в ответ на приглашение ответили Максиму Галкину, что у него видимо, дела идут из ряда вон плохо: концерты отменяют, зарубежные государства запрещают ему гастроли, а там, где разрешают, зрители не торопятся за билетами — в Эстонии продали только четверть всех мест в зале.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после выдворения Максима Галкина из Индонезии заявила, что всё больше стран не хотят иметь проблем с такими людьми. Они стали токсичными. Захарова добавила, что государства Азии, Африки, Латинской Америки, а также некоторые европейские страны стали осознавать, что деньги с таких концертов идут на совершение террористических атак.