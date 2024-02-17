Тель-Авив, Израиль, 17 февраля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Израиль будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС, заявил 17 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Mohammed Talatene/Global Look Press

«Вчера я снова разговаривал с президентом США Джо Байденом. Я решительно заявляю мировым лидерам, что Израиль будет сражаться до абсолютной победы, включая боевые действия в Рафахе», — заявил Нетаньяху, слова которого приводят «РИА Новости».

По его словам, те, кто хочет помешать Израилю действовать в Рафахе, на самом деле хотят помешать ему выиграть войну. При этом израильский премьер подчеркнул, что операция в Рафахе начнётся только после эвакуации гражданских лиц в безопасные районы.

Военное давление в вопросе освобождения израильских заложников работает, добавил Нетаньяху, пообещав, что армия Израиля не остановится, пока не уничтожит все батальоны ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля сообщалось, что Байден в ходе телефонного разговора посоветовал Нетаньяху не начинать военную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа без чёткого плана защиты мирного населения. Стороны также обсудили перспективы освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Днём позже Байден уточнил, что рекомендовал Нетаньяху временно ввести режим прекращения огня в секторе Газа для освобождения заложников. Кроме того, глава Белого дома выразил надежду, что во время рассмотрения данной инициативы Израиль не станет пытаться осуществить масштабное наземное наступление.

В ночь на 12 февраля израильские вооружённые силы нанесли массированный авиационный удар по городу Рафах. Обстрелам подверглись жилые дома и мечети «Аль-Худа» и «Аль-Рахма» на севере и в центральной части города, где укрывались беженцы. Как сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, в результате атаки погибли по меньшей мере 100 человек, ещё более 230 получили ранения. Отмечалось, что большинство погибших и пострадавших во время бомбардировки — женщины и дети.

После этого в Египте начали возводить стену на южной границе сектора Газа рядом с городом Рафахом. Также Египет пригрозил Израилю приостановить мирные Кэмп-Дэвидские соглашения, действующие с 1978 года, если Армия обороны Израиля начнёт военную операцию в Рафахе.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва негативно оценивает планы Израиля начать военную операцию в городе Рафахе. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии в свою очередь призвало созвать Совет Безопасности ООН. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что атака на Рафах приведёт к гуманитарной катастрофе. В Рафахе укрываются около 2,3 миллиона беженцев из палестинского анклава, отметили в саудовском министерстве.