Вашингтон, 16 февраля, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время телефонного разговора посоветовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не начинать военную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа без чёткого плана защиты мирного населения. Беседа состоялась 15 февраля, уточнила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Президент Байден коснулся ситуации в Рафахе, подчеркнув, что, по его мнению, военную операцию не следует начинать без надёжного и реализуемого плана обеспечения защиты и оказания поддержки гражданскому населению в Рафахе», — отмечается в заявлении.

В ходе разговора стороны также обсудили перспективы освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля ливанский телеканал Al Mayadeen опубликовал данные о погибших и пострадавших в результате массированного авиационного удара израильских вооружённых сил по городу Рафах на границе с Египтом. Жертвами атаки стали по меньшей мере 100 человек, ещё более 200 человек получили ранения. Большинство погибших и пострадавших во время бомбардировки — женщины и дети, уточнили журналисты.

Джо Байден назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху главным препятствием на пути изменения военной тактики страны в отношении сектора Газа. Глава Белого дома выразил своё разочарование в недавних частных беседах по поводу своей неспособности убедить Тель-Авив, сообщил NBC News со ссылкой на свои источники.