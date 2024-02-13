Москва, 13 февраля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Россия негативно оценивает планы Израиля начать военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа на границе с Египтом, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

Он подчеркнул, что Россия с самого начала конфликта выступала за прекращение огня с тем, чтобы решить гуманитарные вопросы.

Само продолжение военных действий является катастрофой, а уничтожение мирного населения — трагедией, сказал Богданов «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 февраля израильские вооружённые силы нанесли массированный авиационный удар по городу Рафах. Обстрелам подверглись жилые дома и мечети «Аль-Худа» и «Аль-Рахма» на севере и в центральной части города, где укрывались беженцы. Как сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, в результате атаки погибли по меньшей мере 100 человек, ещё более 230 получили ранения. Отмечалось, что большинство погибших и пострадавших во время бомбардировки — женщины и дети.

11 февраля агентство Associated Press сообщило, что Египет пригрозил Израилю приостановить мирные Кэмп-Дэвидские соглашения, действующие с 1978 года, если Армия обороны Израиля начнёт военную операцию в Рафахе.