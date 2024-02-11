Каир, 11 февраля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Каир пригрозил Тель-Авиву приостановить действующие с 1978 года мирные Кэмп-Дэвидские соглашения, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнёт военную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа вблизи египетской границы, сообщило 11 февраля агентство Associated Press, ссылаясь на информацию от египетских и западных официальных лиц.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

По информации журналистов, на такой шаг Египет пошёл после заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что без отправки ЦАХАЛ в Рафах не получится победить палестинское движение ХАМАС. Сообщается, что в этом городе собрались 2,3 млн человек, в том числе в палаточных лагерях много беженцев, покинувших дома на севере анклава из-за вторжения туда израильских войск.

«Египет опасается массового притока сотен тысяч палестинских беженцев, которым, возможно, никогда не позволят вернуться в [сектора Газа]», — говорится в публикации.

В агентстве также сообщили, что в ХАМАС предостерегли Израиль от вторжения в Рафах, заявив, что это сорвёт переговоры о прекращении огня и освобождении израильских заложников, которые проходят при посредничестве США, Египта и Катара.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля МИД Саудовской Аравии призвал созвать Совет Безопасности ООН, чтобы не допустить начала военных действий в Рафахе. В министерстве отметили, что город остался последним убежищем для палестинских беженцев.

Между тем ЦАХАЛ начала обстрел территории возле Рафаха. 10 февраля израильская армия сообщила о ликвидации в этом районе двух командиров ХАМАС.

Израиль объявил войну ХАМАС после вторжения палестинских боевиков на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Сначала ЦАХАЛ наносил воздушные удары по территории сектора Газа, а 28 октября Нетаньяху объявил о начале наземной операции в этом регионе. 4 февраля 2024 года он заявил, что израильские военные уничтожили 17 из 24 батальонов ХАМАС, а также добавил, что большинство оставшихся боевиков находятся на юге анклава.