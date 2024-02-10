Эр-Рияд, 10 февраля, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Саудовская Аравия призывает к созыву Совета Безопасности ООН, опасаясь, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнёт военную операцию в городе Рафахе, расположенном на юге сектора Газа возле границы с Египтом, сообщило 10 февраля издание Arab, ссылаясь на МИД королевства.

JINI/Global Look Press

Ведомство отреагировало на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью ЦАХАЛ будет этот город.

«Саудовская Аравия предупреждает об опасных последствиях штурма и ударов по Рафаху в секторе Газа, который стал последним убежищем для сотен тысяч мирных жителей, вынужденных мигрировать из-за варварской агрессии Израиля», — говорится в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что за гуманитарную катастрофу, которая возникнет в городе в случае атаки, будут нести ответственность все, кто поддерживает действия Израиля в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ продолжает вести войну с движением ХАМАС после того, как палестинские боевики 7 октября 2023 года вторглись на израильскую территорию, убивая и захватывая в заложники израильтян. Тель-Авив, проводя военную операцию в секторе Газа, добивался, чтобы палестинцы из северных районов мигрировали на юг анклава. 3 февраля 2023 года в ООН сообщили, что более 1,7 млн жителей сектора Газа сталкиваются с острой нехваткой воды, продовольствия, жилья и медикаментов.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден 8 февраля во время выступления в Белом доме назвал чрезмерными действия властей Израиля против ХАМАС. Днём ранее госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что от боёв, которые проводит ЦАХАЛ в палестинском анклаве, погибает большое количество мирных граждан. Он также заявил, что слишком жёсткие заявления ряда израильских чиновников усугубляют международную напряжённость.