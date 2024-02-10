Саудовская Аравия призвала не допустить операции ЦАХАЛ на юге сектора Газа
Саудовская Аравия призвала созвать СБ ООН, опасаясь операции Израиля в Рафахе
Эр-Рияд, 10 февраля, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Саудовская Аравия призывает к созыву Совета Безопасности ООН, опасаясь, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнёт военную операцию в городе Рафахе, расположенном на юге сектора Газа возле границы с Египтом, сообщило 10 февраля издание Arab, ссылаясь на МИД королевства.
Ведомство отреагировало на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью ЦАХАЛ будет этот город.
«Саудовская Аравия предупреждает об опасных последствиях штурма и ударов по Рафаху в секторе Газа, который стал последним убежищем для сотен тысяч мирных жителей, вынужденных мигрировать из-за варварской агрессии Израиля», — говорится в сообщении.
Министерство подчеркнуло, что за гуманитарную катастрофу, которая возникнет в городе в случае атаки, будут нести ответственность все, кто поддерживает действия Израиля в секторе Газа.
Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ продолжает вести войну с движением ХАМАС после того, как палестинские боевики 7 октября 2023 года вторглись на израильскую территорию, убивая и захватывая в заложники израильтян. Тель-Авив, проводя военную операцию в секторе Газа, добивался, чтобы палестинцы из северных районов мигрировали на юг анклава. 3 февраля 2023 года в ООН сообщили, что более 1,7 млн жителей сектора Газа сталкиваются с острой нехваткой воды, продовольствия, жилья и медикаментов.
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден 8 февраля во время выступления в Белом доме назвал чрезмерными действия властей Израиля против ХАМАС. Днём ранее госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что от боёв, которые проводит ЦАХАЛ в палестинском анклаве, погибает большое количество мирных граждан. Он также заявил, что слишком жёсткие заявления ряда израильских чиновников усугубляют международную напряжённость.