Вашингтон, 16 февраля, 2024, 08:30 — ИА Регнум. В Египте начали возводить стену на южной границе сектора Газа рядом с городом Рафахом, сообщает New York Times.

EPA/ТАСС

На спутниковых фотографиях видно, как в буферной зоне к югу от пограничного перехода Рафах бульдозеры расчищают большой участок земли. Работы начались в начале февраля.

Подрядчик сообщили газете, что армия Египта поручила им построить бетонную стену высотой пять метров. Вместе с тем представитель правительства Египта отказался обсуждать строительство стены.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля агентство Associated Press сообщило, что Египет пригрозил Израилю приостановить мирные Кэмп-Дэвидские соглашения, действующие с 1978 года, если Армия обороны Израиля начнёт военную операцию в Рафахе.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва негативно оценивает планы Израиля начать военную операцию в городе Рафахе.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии призвало созвать Совет Безопасности Организации Объединённых Наций в связи с обещанной главой минобороны Израиля Йоавом Галантом военной операцией в Рафахе. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что атака на город приведёт к гуманитарной катастрофе. В Рафахе укрываются около 2,3 млн беженцев из палестинского анклава.