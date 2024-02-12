Палестина, 12 февраля, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Число человек, погибших в результате массированного авиационного удара израильских вооружённых сил по городу Рафах на границе с Египтом, возросло до 100. Об этом 12 февраля сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«По меньшей мере 100 человек погибли и более 230 получили ранения в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство погибших и пострадавших во время бомбардировки — женщины и дети.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что число погибших из-за ударов израильской армии по городу Рафах превысило 63. Обстрелам подверглись жилые дома и мечети «Аль-Худа» и «Аль-Рахма» на севере и в центральной части города, где укрывались беженцы.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля агентство Associated Press сообщило, что Египет на фоне заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о необходимости отправить израильских военных в Рафах пригрозил Тель-Авиву приостановить мирные Кэмп-Дэвидские соглашения, если Армия обороны Израиля начнёт военную операции в находящемся на юге сектора Газа вблизи египетской границы городе. По данным AP, представители палестинского движения ХАМАС также предостерегли Израиль от вторжения в Рафах, заявив, что это сорвёт переговоры о прекращении огня и освобождении заложников.