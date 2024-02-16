Вашингтон, 16 февраля, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что рекомендовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху временно ввести режим прекращения огня в секторе Газа для освобождения заложников. Об этом он упомянул 16 февраля, добавив, что дискуссия состоялась в течение последних нескольких дней.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я указал на необходимость введения временного режима прекращения огня, чтобы вызволить узников, заложников», — сказал Байден.

Кроме того, глава Белого дома выразил надежду, что на время рассмотрения данной инициативы, Израиль не станет пытаться осуществить масштабное наземное наступление.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля в ходе телефонного разговора Байден посоветовал Нетаньяху не начинать военную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа без чёткого плана защиты мирного населения. Стороны также обсудили перспективы освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила 10 февраля о ликвидации двух командиров палестинского радикального движения ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа.