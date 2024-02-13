Москва, 13 февраля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября подвести итоги пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля Перечне поручений по итогам заседания Государственного Совета.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование» подвести итоги реализации пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — сказано в документе.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также глава Севастополя Михаил Развожаев.

Как передавало ИА Регнум, во время заседания Государственного совета 27 декабря прошлого года в Кремле Путин назвал школу местом, где закладывают фундамент для побед. На этом же заседании Госсовета Путин назвал вопрос оплаты труда учителей важнейшим и поручил разработать системный подход для решения проблемы с зарплатами педагогов.

Вместе с тем в конце января специальная рабочая группа Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по вопросам образования заявила, что планирует провести аудит нагрузки на классных руководителей и учителей-предметников в школах, а после этого выработать предложения по оптимизации их работы.

До этого Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по обеспечению защиты репутации и достоинства учителей с учётом публичных оценок о них в социальных сетях. Это один из пунктов перечня поручений главы государства по итогам заседания СПЧ.